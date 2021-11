Vergabe des siebten „Dichtungsrings“ : Monika Littau erhält Bonner Literaturpreis 2021

Bad Godesberg Unter 500 Einreichungen von Lyrik und Prosa zum Thema Zwiegespräch, wählte die Jury das Werk der Remagener Autorin aus. Es ist die Geschichte einer Eltern-Kind-Beziehung, die „viele Menschen berührt, beschäftigt, Sorgen macht, Zeit kostet“, heißt es.

Am Sonntag war es wieder soweit: Die in Bad Godesberg verortete Gruppe „Dichtungsring“ vergab bei einer Matinee im Kurfürstlichen Gärtnerhaus zum siebten Mal ihren mit 1.000 Euro dotierten Bonner Literaturpreis, und zwar an die Remagener Autorin Monika Littau. Zweite Plätze gingen an Anke Laufer und Daniel Mylo, beide Autoren aus Baden-Württemberg. „Wir haben aus über 500 Einreichungen von Lyrik und Prosa zum Thema Zwiegespräch ausgewählt“, berichtet Susanne Schmincke vom Vorstand. In der Endrunde sei anonymisiert über elf Werke entschieden worden. Littaus Thema Eltern sei eines, das „mit allem, was dazu gehört nach der Erziehungsphase eigener Kinder, sehr viele Menschen berührt, beschäftigt, Sorgen macht, Zeit kostet“, sagt Schmincke zum Siegerbeitrag. „Die vielen, vielen alten Menschen prägen unsere Gesellschaft.“