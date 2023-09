Historisches Gebäude in Bad Godesberg Montag Stiftungen gründen Projektgesellschaft für Ami-Club

Die BIS hat das Gelände ebenfalls in Erbpacht von der Vebowag-Tochtergesellschaft Vebofutur erhalten. Gerne hätte die BIS den Club renoviert, Pläne gab es dafür in der Vergangenheit bereits. Die Möglichkeit, hohe Summen in das Projekt zu stecken, hatte die Schule allerdings nicht. Daher stagnierten die Pläne. Der Wunsch nach der Reaktivierung des Gebäudes war immer groß, schließlich handelt es sich um einen bedeutenden Ort. Dem Amerikanischen Club wurde während der Regierungszeit in Bonn eine besondere Rolle zuteil: Dort haben vor allem wichtige Empfänge stattgefunden. Unter anderem trafen sich in dem Bau Bundeskanzler Konrad Adenauer und John F. Kennedy am Vortag zu dessen berühmter „Ich bin ein Berliner“-Rede. Viele Diplomaten und Politiker nutzten den Club für Hintergrundgespräche. Auch die US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush sowie die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt waren zu Gast.