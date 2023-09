Unfall in Wachtberg Motorradfahrer beim Überholvorgang schwer verletzt

Zu einem Unfall mit Beteiligung eines Motorrads ist es am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr auf dem Wachtbergring bei Villip gekommen. Dabei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, so die Pressestelle der Bonner Polizei auf Anfrage. Zu dem Unfall war es in Höhe des Biemelsweges gekommen, als ein Autofahrer, der in Richtung Villip unterwags war, einen vor ihm fahrenden Radlader auf dem Wachtbergring überholen wollte. Bei dem Überholvorgang übersah er jedoch nach Lage der Dinge den hinter ihn fahrenden Motorradfahrer, der ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Biker in ein nahelegendes Krankenhaus, Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.