Einsatz in Bad Godesberg : Motorradfahrer flieht vor Polizei und baut Unfall auf der Bonner Straße

Bad Godesberg Am frühen Sonntagmorgen wollten Polizisten einen Motorradfahrer in Bad Godesberg kontrollieren. Dieser gab Gas und verunglückte auf der Bonner Straße. Der Grund für seine Flucht war schnell gefunden.

Auch am Montag sind die zahlreichen Markierungen der Polizei auf der Bonner Straße noch deutlich zu erkennen. Einige hat der Regen allerdings schon teilweise abgewaschen. Im Bereich der Hausnummer 62 und dem Kreuzungsbereich der Laufenbergstraße haben Polizisten am frühen Sonntagmorgen diverse Kreise, Nummern und Linien auf den Asphalt gesprüht.

Laut Michael Beyer, Pressesprecher der Bonner Polizei, wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr einen Motorradfahrer kontrollieren. Dieser sei ihnen auf Höhe der Koblenzer Straße entgegengekommen. Die Polizisten wendeten ihr Fahrzeug, um dem Motorrad auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Bonn zu folgen. Obwohl die Beamten, laut Beyer, kein Zeichen zum Anhalten betätigten, habe der Motorradfahrer Gas gegeben. „Der Abstand zwischen dem Motorradfahrer und dem Streifenwagen wurde größer“, so Beyer. Dann hätte der Zweiradfahrer plötzlich die Kontrolle verloren, sei gestürzt und das Motorrad sei dabei meterweit über die Straße geschlittert. Das Motorrad muss dabei gegen einen Absperrpfosten geknallt sein, dieser knickte um. Am Montag lagen in diesem Bereich noch Einzelteile des Motorrads. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer. Parkende Autos wurden durch Trümmer nicht beschädigt.