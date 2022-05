Ermittlungen dauern an : Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der B9 in Bonn

Die Helmut-Kohl-Allee in Bonn. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn-Gronau Bei einem Unfall auf der B9 in Bonn ist am vergangenen Donnerstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei nun mitteilte, erlag der Mann später im Krankenhaus seinen Verletzungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Motorradfahrer, der am vergangenen Donnerstag bei einem Unfall auf der Helmut-Kohl-Allee (B9) in Bonn-Gronau schwer verletzt wurde, ist verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

An dem Unfall war nach Angaben der Polizei außerdem eine 41-jährige Autofahrerin beteiligt. Der 57-jährige Motorradfahrer und die Frau waren am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in Richtung Bad Godesberg unterwegs, als der Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache stürzte.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde von Notfallseelsorgern betreut. Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Mann am Samstag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Unfallhergang. Wer Hinweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 0228 150 bei der Polizei zu melden.[43467833]

(ga)