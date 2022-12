Betreiber widersprechen Gerüchten : MS Godesia soll weiterhin fahren

Die Godesia wird auch künftig Gäste für Fahrten auf dem Rhein an Bord lassen. Foto: Alfred Schmelzeisen

Bad Godesberg Es hatte Gerüchte gegeben, dass das Schiff MS Godesia seinen Betrieb einstellt. Die Betreiber Bernd und Petra Münz widersprechen und verraten, was sie für Pläne haben.



Von Alfred Schmelzeisen

Der Zahn der Zeit sorgt am Mehlemer Rheinufer schon seit Längerem dafür, dass die dortigen beiden Anlegepunkte von den Schiffen der Personenschifffahrt nicht mehr genutzt werden können. An einer früheren Anlegestelle, die schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt wird, befindet sich nur noch eine Art Torbogen mit kleinem Törchen und dem Schriftzug „Personenschiffahrt Münz“ und den Schiffsnamen „MS Godesia“ und „MS Bonna“.

Die Beschriftung erinnert an gute alte Zeiten, als der Familienbetrieb Münz noch mehrere Motorschiffe unterhielt, die zwischen Bad Godesberg, Bonn, Linz und Boppard unterwegs waren. Und an noch etwas erinnert der Schriftzug: die Zeit vor der Rechtschreibreform, als Schifffahrt nur mit zwei anstatt wie heute mit drei f geschrieben wurde. Die zweite Anlegebrücke, die der „Personenschifffahrt Siebengebirge eG“ gehört, hat in den vergangenen Jahren größeren Schaden genommen.

Die im Jahr 2022 erfolgte Liquidation der „Personenschifffahrt Siebengebirge eG“ führt dazu, dass deren 100 Jahre alter Genossenschaftsbetrieb, in dem verschiedene Familien Mitglieder sind, derzeit von Liquidatorin und Vorstandsmitglied Petra Münz abgewickelt wird. Bernd Münz, Kapitän des beliebten Motorschiff „MS Godesia“, ist in der Genossenschaft seit Jahren Aufsichtsratsvorsitzender. „Die Liquidation war eine unternehmerische Entscheidung“, sagen die Eheleute Münz.In den kommenden Monaten wird entschieden, was mit dem Eigentum passiert, erläutert die Liquidatorin.

Ob an den Anlegepunkt in Höhe der Mehlemer Siegfriedstraße irgendwann wieder Personenschiffe Fahrgäste aufnehmen und sie nach einem fröhlichen Ausflug an Land lassen oder ob die Steg-Anlage irgendwo anders am Fluss installiert wird, steht noch nicht fest. Die Zukunft ist also ungewiss. Im installierten Schaukasten weist ein angebrachter Hinweis noch auf eine Reparatur hin. „Sehr geehrte Fahrgäste, unsere Station in Mehlem wird aus Reparaturgründen derzeit nicht angefahren. Bitte weichen Sie auf die Anlegestellen in Bad Godesberg oder Königswinter aus. Wir bitten um Ihr Verständnis. Personenschifffahrt Siebengebirge eG „MS Godesia“ fährt weiter!“

MS Godesia ist seit 1986 im Einsatz

Die „MS Godesia“ fährt ihre Routen, gelenkt vom immer fröhlichen Kapitän Bernd Münz, seit 1986 (bis 2021 auch für die Personenschifffahrt Siebengebirge eG). Damals gab es auch noch die „MS Wilhelmine“ von Großvater Münz. Die „Wilhelmine“ heißt heute „Eurostraad“ und ist auf der Mosel unterwegs“ sagt Bernd Münz. Die „MS Bonna“ vom Vater von Petra Münz fuhr ab 1989 zunächst für die Personenschifffahrt Siebengebirge e. G. und wurde im Jahr 2000 an eine Reederei in Miltenberg am Main verkauft, sie trägt heute den Namen „MS Sivota“.

Die „MS Godesia“ wird im kommenden Jahr den bislang von Bonn bis nach Linz angebotenen Linienverkehr nicht mehr fortsetzen und stattdessen nur noch Charterfahrten (für Geburtstage, Seniorenfahrten, Hochzeiten oder beispielsweise Firmenfeiern), Fahrten zu Feuerwerken und Themenfahrten, unter anderem als „Kulinarische Rheinreise zwischen Bonn bis nach Koblenz“ anbieten.

Zu Rhein in Flammen 2023 soll die „MS Godesia“ mit ihrem Publikum das angedachte Feuerwerk-Spektakel an der Bonner Rheinaue begleiten. Damit widersprechen Kapitän Münz und seine Ehefrau Petra den momentan kursierenden Gerüchten, sie wollten den Schiffsbetrieb ganz aufgeben. „Auch weiterhin können unsere Gäste die Orte, Burgen und Berge des Rheintales von Bord aus bewundern“, heißt es von Familie

Schwierige Zeiten für den Tourismus

Rhein in Flammen Veranstaltung wird räumlich reduziert Rhein in Flammen soll im Jahr 2023 in einer räumlich reduzierten Variante stattfinden. Das haben die Stadt Bonn und die Tourismus & Congress GmbH (T&C) Ende Oktober nach einem Gespräch mit den bislang beteiligten Kommunen zwischen Bonn und Linz mitgeteilt. Laut Pressemitteilung haben die Partner vereinbart, „umgehend Planungsgespräche für Rhein in Flammen“ 2024 aufzunehmen, um die beliebte Veranstaltung in ein neues Konzept zu überführen, wirtschaftlich zu sichern und nachhaltig weiterzuentwickeln. „2023 soll es die etablierte Landveranstaltung in der Bonner Rheinaue ebenso geben wie das musiksynchrone Feuerwerk. Statt eines Schiffskonvois zwischen Bonn und Linz sind individuelle Schifffahrten geplant“, teilen T&C und Stadt Bonn mit. Das Rheinufer werde nur noch im Bonner Stadtgebiet illuminiert.

Rhein in Flammen kann nach drei Absagen im kommenden Jahr wieder stattfinden, allerdings mit verändertem Konzept für das Programm auf dem Wasser (siehe Infobox: Rhein in Flammen). Das Ruhen des Schiffsbetriebes während der Pandemie beziehungsweise die erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Vorgaben, hätten der gesamten Tourismus-Branche entlang des Rheins geschadet, hatte Udo Schäfer, Geschäftsführer der Tourismus & Congress, kürzlich im GA-Interview gesagt.