Zwei Umweltengel im Kampf gegen die Großen : Müll und Unterschriften für den Naturschutz sammeln

Plittersdorf Zwei Plittersdorfer Schülerinnen kämpfen in ihrem Viertel für die Umwelt. Mit ihren Aktionen wollen sie Aufmerksamkeit für den Klimaschutz erzeugen und ermahnen dafür auch große Unternehmen sowie die Politik.

Mit Müllsammelaktionen und Plakaten haben Louise und Noala in ihrem Viertel Aufmerksamkeit erregt und einige Denkanstöße gegeben. Zuletzt schrieben sie Briefe an Discounterketten. Ihr Anliegen: die Umwelt. Nicht nur besser für den Menschen sei der Schutz der Umwelt, sondern auch billiger.

Die schwimmende Müllhalde auf dem Pazifik oder den Müll in ihrem Quartier zu beseitigen koste viel Geld, erklärten die jungen Aktivistinnen. „Klar ist aber, dass man etwas tun muss“, fanden Noala und Louise unisono. So begannen die Schülerinnen der Gotenschule Plakate zu schreiben und sie in ihrem Viertel aufzuhängen. „Wenn Ihnen nur ein bisschen an der Erde liegt, bitten wie Sie mitzuhelfen und die Erde zu beschützen“, appellierten sie an die Menschen ihrer Umgebung. Ein bisschen weniger Auto fahren, mehr Fahrradfahren und beim Einkauf auf weniger Plastik achten, schlugen sie vor.