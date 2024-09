Dorfkultur in Bad Godesberg Kaiserwetter zu Kunst und Kulinarischem bei der 34. Muffenale

Süßen Pflaumen- und Apfelkuchen gab es bei den internationalen UN-Funken und in süß geschminkte Kindergesichter blickte man am Stand der Heiderhofer Freibeuter. Baumstriezel und leckerer Muffendorfer Honig, Sommerobst von Muffendorfer und Lannesdorfer Hängen, litauisches Roggen-Kümmel-Brot und Zierquitten-Limonade sowie Bratwürste konnte man entlang der Festmeile probieren, während im Restaurant Kleine Beethovenhalle Rheinische Tapas viele Fans zum Verweilen einluden. An anderer Stelle wiederum bereiteten Köchinnen spanische Spezialitäten, Köche servierten Hamburger und beim Ortsausschuss Muffendorf wurde von Volker Kregel und weiteren Helfern Pfirsich-Bowle und Muffendorfer Wein ausgeschenkt.