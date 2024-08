Straßenfest in Bad Godesberg Muffenale bietet Kunst, Kultur und Kulinarik

Einmal im Jahr verwandelt sich das beschauliche Muffendorf in eine große Erlebnismeile voller Kultur, Kunst und Kulinarik. Nämlich genau dann, wenn das traditionelle Straßenfest den Ort in die Muffenale verwandelt. Bereits zum 34. Mal findet die Kultveranstaltung am ersten Septembersonntag statt. In diesem Jahr am 1. September.