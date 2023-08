Straßenfest zwischen Fachwerkhäusern Kunst und Kultur locken zur Muffenale

Das Kunsthandwerk kann vor allem in den vielen malerischen Innenhöfen bestaunt werden. Zu sehen und zu erwerben gibt es Post- und Grußkarten, Patchwork, Accessoires, Dekoartikel und Kunst. Blumen Thalheim präsentiert beispielsweise Blumenarrangements, Familie Hintze öffnen in ihrem Vierkanthof ihren großen und vielfältigen Bücherfundus. Der Verein „Sewing Self Esteem“, ein gemeinnütziges Näherinnenprojekt für Frauen und Mädchen in Sierra Leone, bietet an dem Stand bunte, westafrikanische Wachstuchstoffe an.