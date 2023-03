Schon wieder illegal entsorgter Müll Der Lyngsberg in Muffendorf wird umzäunt

„Zur Sicherung des 5,4 Hektar großen Geländes wird ein 1,80 Meter hoher Wildschutzzaun errichtet. Entlang der Felsenkuppe wird ein Stabgitterzaun aufgebaut, da hier Absturzgefahr besteht“, so die Verwaltung in einer Mitteilung. Zudem sollen Hinweisschilder und Informationstafeln zum Naturschutzgebiet aufgestellt werden. Die Arbeiten würden „nur wenige Wochen“ in Anspruch nehmen. Wenn der Zaun aufgebaut ist und somit das Gebiet dann auch komplett geschützt ist, lässt die Stadt erneut illegal entsorgten Müll aus dem Naturschutzgebiet entfernen.