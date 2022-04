Freiluftevent in Bad Godesberg : Muffendorfer Feierabend kehrt zurück

Bad Godesberg Nach einer witterungsbedingten Winterpause wird das Freiluftevent „Muffendorfer Feierabend“ am 6. Mai in seine fünfte Auflage gehen. Zuvor allerdings gab es für Initiator und Kunst!rasen-Geschäftsführer Martin Nötzel einige Absprachen zu tätigen.

Weil es in Muffendorf keine Kneipe mehr gibt und ihn der ausbleibende Kontakt zu den Menschen während der Pandemie störte, entschied der Bonner Martin Nötzel im vergangenen Jahr, kurzerhand eine Freiluftveranstaltung vor dem alten Muffendorfer Schulgebäude ins Leben zu rufen – mit Erfolg. Etwa 150 bis 300 Leute seien bisher jedes Mal zum „Muffendorfer Feierabend“ gekommen, so Nötzel. In Zukunft könnte die Veranstaltung, die am 6. Mai in ihre nunmehr fünfte Auflage gehen wird und in Zukunft immer am ersten Freitag im Monat stattfinden soll, sogar noch wachsen.