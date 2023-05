Musik im Park 2023 Musiker freuen sich auf Konzerte in Bad Godesberg

Den Auftakt zur Konzertreihe machen die Alternative-Bands „Fish in the elevator“ und „Stranger´s Dopamine“ am 24. Mai. Seit 2020 spielt Fish in the elevator in einer klassischen Band-Garage in der Bonner Altstadt. Der Veranstalter beschreibt die Emo Rock Band als „energiegeladen, emotional und auf alle Fälle jung.“ Bandmitglied Shao Sachau freut sich auf den Kurpark: „Die Möglichkeit, Open Air zu spielen hatten wir noch nicht“, so der 19-Jährige. „Wir bringen unsere Fans aus Bonn und Umgebung mit und hoffen auf viele Besucher. Wir wollen den Park gerne gefüllt sehen“, sagt Sachau. Die Kölner Band Stranger´s Dopamine beschreibt der Veranstalter als „berauschend, emotional und kraftvoll zugleich“. Inmitten von melancholischem Alternative-Rock und rhythmischem Indie Rock erzählen die vier Indie-Musiker von den Mysterien des Neuen und dem verträumten Weg in das Unbestimmte.