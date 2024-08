Konzert und Doku am Kleinen Theater Ein „Jodesberger“ kehrt zurück nach Hause

Und woran erinnert er sich in Sachen hiesige Kindheit? „Da gibt es Momentaufnahmen: In den frühen 1980ern mit meiner Mutter nach Godesberg zu Hertie zu gehen, das fühlte sich wie Großstadt an“, antwortet Meyer de Voltaire. „Eine Perspektive, die sich durch unsere anschließenden Jahre in Moskau relativierte.“ Einprägsam seien ihm in den 1990ern die Auftritte im Jot We Dee in der Junkerstraße, im Live in der Gotenstraße sowie in der Klangstation im Bahnhofsgebäude gewesen. „Auch an meine ersten Klassik-Gesangsstunden bei Michael Krause in der Godesberger Musikschule denke ich gerne zurück.“