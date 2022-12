Bei Kontrollen in Bad Godesberg : Mutmaßlicher Dealer flieht zu Fuß aus seinem Auto

Beamte der Polizei kontrollieren in Bad Godesberg, hier bei einer Aktion im November. Archivfoto: Alexander Barth Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Bei Aktionen im Stadtbezirk Bad Godesberg hat die Polizei am Dienstag 244 Personen und 196 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei floh ein Mann vom Steuer eines Autos, in dem später Drogen gefunden wurden.



Verbotenes Telefonieren am Steuer, Fahren ohne Führerschein und ein mutmaßlicher Dealer auf der Flucht: Einsatzkräfte der Bonner Polizei haben am Dienstag starke Präsenz in Bad Godesberg gezeigt und dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei der Kontrollaktion waren insgesamt 35 Polizistinnen und Polizisten beteiligt. An etlichen Stellen im gesamten Stadtbezirk kontrollierten die Beamten insgesamt 244 Personen und 196 Fahrzeuge.

Der wohl auffälligste Vorfall im Rahmen der Aktion im Bonner Süden: Bei der Kontrolle eines Autos floh der Fahrer zu Fuß, offenbar ohne, dass die Polizisten bis dahin seine Identität feststellen konnten. Beamte nahmen die Verfolgung auf, Unterstützung konnte aufgrund der ohnehin in der Nähe aktiven Kollegen schnell dazu gerufen werden, so Polizeisprecher Michael Beyer. Kurze Zeit später wurde ein Mann festgesetzt, der mutmaßlich am Steuer gesessen hatte. Wo genau dies passierte, konnte die Pressestelle der Polizei am Mittwoch aus technischen Gründen nicht mitteilen.

Nach Polizeiangaben saßen in dem Wagen vier weitere Personen. Im Verlauf der Kontrolle wurden bei zwei von ihnen Betäubungsmittel gefunden, die Drogen wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch ein Mobiltelefon und Bargeld aus mutmaßlichen Drogenverkäufen stellten die Beamten sicher. Einer der Männer hatte zudem ein sogenanntes Einhandmesser bei sich, dass nach dem Waffengesetz verboten ist. Ihn erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren.

Neben Hauptverkehrsstraßen und bekannten Kontrollpunkten wie Stadtpark oder Bahnhofsumfeld standen auch Schulhöfe, Spielotheken oder sogenannte Beschwerdestellen im Fokus, sagte Polizeisprecher Beyer. Letztere sind auffällige Orte, die zuvor aus der Bevölkerung gemeldet wurden.

Bei den Verkehrskontrollen, bei denen auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt wurden, ahndeten die Einsatzkräfte 71 Verstöße mit Verwarngeldern. In 67 Fällen wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Davon gingen allein 16 an Menschen, die während der Fahrt am Steuer mit dem Mobiltelefon beschäftigt waren. Außerdem wurden drei Personen buchstäblich aus dem Verkehr gezogen, die nicht im Besitz des für ihr Fahrzeug nötigen Führerscheins waren.

