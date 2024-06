Zugriff am Flughafen Köln/Bonn Mutmaßlicher IS-Unterstützer wohnte in Bad Godesberg

Am 7. Juni griff die Bundesanwaltschaft zu. Einen Tag zuvor, am 6. Juni, hatte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl erlassen. Daraufhin ließ der Generalbundesanwalt (GBA) den Verdächtigen Soufian T. am Flughafen Köln/Bonn durch Beamte des Polizeipräsidiums Bonn und der Bundespolizei festnehmen. Nun sind weitere Details bekannt geworden.