Erfolgreiche Premiere in Bonn Nach den Sommerferien wollen die Beethovenschüler weiter Singpause machen

In den beiden anderen Städten Düsseldorf und Köln, in denen das Projekt schon länger läuft, füllen die Singpausen-Schüler Tonhalle und Philharmonie. In Bonn ist der Auftakt gemacht, und zwar mit einer sehr vollen Kirche. Knop-Kurpiers würde die Singpause gerne mit anderen Schulen in Bonn teilen. Sie überlegt, einen Trägerverein zu gründen oder sich Partner aus der Bonner Chor- und Kulturszene zu suchen. „Meine Vision ist, dass das Projekt sich auf andere Schulen ausweitet.“ Die Erfahrungen der Schulleiterin sind durchweg positiv: „Die Singpause ist über das Schuljahr zu einem festen Bestandteil in unserem Stundenplan geworden, sie hat unser Schulleben bereichert.“