Willkommen mit Abstand : Nachbarschaftsfest in Plittersdorf soll es trotz Corona geben

Nachbarschaftsfest in Plittersdorf soll es trotz Corona geben

Im Park Haus Carstanjen findet wieder ein Nachbarschaftsfest statt. Der Initiator merkt an, dass für alle Gäste genug Platz sei. Foto: Petra Reuter

Zum ersten Mal in diesem Jahr trifft sich die Nachbarschaft aus dem Umkreis des Hauses Carstanjen am Samstag zum Nachbarschaftsfest. Die aktuellen Vorschriften im Hinblick auf die Corona-Krise haben die Organisatoren dabei fest im Blick: Der weitläufige Park sei gut durchlüftet und die Gäste können problemlos die vorgeschriebenen Abstände einhalten, so Initiator Andreas Theves.