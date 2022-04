Deutsch-arabisches Projekt : Naturkosmetika selbst gemacht

Mehlem Das bilinguale Ferienprojekt der Manaasil Lernwelten gGmbH stößt auf viel Zuspruch

Schon zahlreiche Ferienprojekte organisiert

Vollständig auf Naturprodukte gesetzt

Die Veranstalter setzten bei dem Kurs vollständig auf Naturprodukte und auf Nachhaltigkeit. Neun Rezepte konnten die zehn bis 16-jährigen Kursteilnehmerinnen ausprobieren. Dabei wurden sie auch für Inhaltsstoffe von Kosmetika sensibilisiert. „Wir hatten noch nie so schnell so viele Anmeldungen wie bei diesem Kurs“, freute sich Baaten-K. Abdulsalam. Der Kurs wurde als bilinguales deutsch-arabisches Ferienprojekt initiiert, so konnten die Mädchen in zwei Sprachwelten eintauchen.