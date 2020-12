Initiative des Ortsausschusses : Naturnahe Beete am Alten Rüngsdorfer Kirchturm 

RÜNGSDORF Der Ortsausschuss Rüngsdorf möchte die Beete am Alten Kirchturm ökologisch aufwerten. Dafür sucht er begeisterte Hobby-Gärtner, die sich beteiligen wollen. Vorschläge für eine Bepflanzung liegen bereits vor.

Mit zwei Vorhaben möchte der Ortsausschuss Rüngsdorf auf sich aufmerksam machen und die Bürger zum Mitmachen bewegen. Am Volkstrauertag hat die Vorsitzende des Ortsausschusses Rüngsdorf, Monika Gottmann, damit begonnen, für Neugestaltung der Pflanzbeete am Alten Kirchturm Helfer zu gewinnen. „Durch die massive Bebauung in Rüngsdorf in den vergangenen Jahren wurden unzählige Brutflächen und Nahrungsquellen für viele Tierarten vernichtet“, schildert Gottmann den Hintergrund der Aktion. Die Beetflächen vor dem Portal des alten Kirchturms an der Straßenkreuzung Basteistraße/Rheinstraße sowie direkt neben der zum Turmbereich führenden Steintreppe sollen deshalb naturnaher und insektenfreundlicher umgestaltet werden. Erste kreative Vorschläge für die Bepflanzung der Beetflächen liegen bereits vor.

So wird es auch im Rüngsdorfer Kirchturm, der St. Andreas-Kirche, am Schaukasten des Ortsausschusses Rüngsdorf am Spielplatz Andreasstraße und an weiteren speziellen Orten Krippen geben, die zu jeder Tageszeit und abends bis gegen 21.30 Uhr besichtigt werden können. „Durch diese vielen weihnachtlichen Schauplätze entsteht ein ganz besonderer Krippenweg durch die Straßen und über die Plätze von Rüngsdorf“, sagt Gottmann. Jetzt biete sich ein Spaziergang mit der Familie und vor allem mit den Kindern an, um die Vielfalt der wunderschönen und originellen Krippen-Szenen in der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit zu erleben.