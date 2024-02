Mahnwache in Bad Godesberg Für viele war der Tod von Nawalny Mord

Die rund 70 Mahnwache-Teilnehmer, die sich am Donnerstagnachmittag vor dem russischen Generalkonsulat in Schweinheim versammelt hatten, trauerten vor allem um den inhaftierten russischen Regimekritiker Alexei Nawalny. Der war am vergangenen Freitag in einer sibirischen Strafkolonie verstorben, angeblich nach einem Schwächeanfall. Doch an diese offizielle Version der russischen Regierung glaubt kaum einer der Teilnehmer der Mahnwache, zu der Günther Taube, Mitglied der Grünen im Ortsverband Bad Godesberg, eingeladen hatte. „Es war Mord“, waren sich viele sicher. Eine Teilnehmerin hielt sich ein Plakat vor die Brust, auf dem „Mörder“ zu lesen stand.