Wilderei auf dem Heiderhof Netz wird zur Todesfalle für jungen Rehbock

Erneut ist es laut Frank Oebel, Mitpächter des Jagdreviers Bad Godesberg 2 auf dem Heiderhof, zu einen Fall von Wilderei gekommen, und zwar zu einem besonders perfiden, wie er findet, der eine neue Qualität hat: Ein Rehbock hatte sich am Mittwoch, 7. August, in der Nähe des Friedhofes am Breiten Weg in einem „absichtlich im Wald gespannten Netz“ verfangen und sich von diesem nicht mehr befreien können: „Der Rehbock steckte mit seinem Gehörn in einem etwa 1,5 Quadrameter großen Netz, das zwischen zwei Jungahornbäumen gespannt war. „Der Bock kam nicht mehr weg“, so Oebel. Trotz diverser Versuche, das völlig panische Tier von dem Netz zu befreien, blieb dem Jäger am Ende keine andere Wahl, als den Rehbock mittels eines gezielten Gnadenschusses zu erlösen.