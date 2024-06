Neuanfang bei den evangelischen Frauen in Bad Godesberg Bildungsangebote auch für Männer

Der Frauenverband selbst habe heute rund 10.000 Mitglieder, rechnet Pfarrerin Müller vor. Im vergangenen Jahrhundert seien das zehnmal mehr gewesen, da in den evangelischen Gemeinden ehrenamtlich tätige Frauen zum großen Teil Mitglieder waren. „Frauenleben hat sich aber verändert, wöchentliche Gruppentreffen sind ein auslaufendes Veranstaltungsformat. Jüngere Frauen kommen zielgerichtet zu Veranstaltungen, an deren Inhalten sie interessiert sind und deren Zeitrahmen klar begrenzt ist“, erläutert die Geschäftsführerin. Der Transformationsprozess sei also notwendig gewesen, um die bisherige, sich in vielen Kirchenkreisen auflösende Struktur zu erweitern, um neue Arbeitsformen und Zielsetzungen zu entwickeln und die Weiterbildungseinrichtung zu stärken.