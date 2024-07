Glasfaserarbeiten der Telekom Neue Asphaltdecke wird wieder aufgerissen

In Plittersdorf, zwischen Friesen- und Alemannenstraße, baut die Telekom – beziehungsweise eine von ihr beauftragte Firma – aktuell das Glasfasernetz aus. Dafür muss auch die Asphaltdecke der betroffenen Straßen geöffnet werden. Das aber stößt bei Anwohnern auf eher mäßige Begeisterung. Denn vor gar nicht allzu langer Zeit, so berichtet Dieter Arenz, hatte die Stadtwerke-Tochter BonnNetz unter anderem in vier kleineren Stichstraßen in besagtem Abschnitt gearbeitet – und dafür bereits die Asphaltdecke aufgebrochen.