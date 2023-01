Schwebende Blumen und pulsierende Körper : Neue Ausstellung von Enis Kurtulus im Kunstverein Bad Godesberg

Bad Godesberg Zwischen Präzision und Fantasie liegen die abwechslungsreichen Werke von Enis Kurtulus. Der Kunstverein Bad Godesberg stellt aktuell eine Retrospektive seiner Bilder aus.

Eins ist klar: Über die Jahre hat Enis Kurtulus sehr verschiedene Bilder gemalt. Mal figürlich, mal abstrakt, mal mit einer fast unsichtbaren Pinselführung, die aussieht, als hätte der große Dalí persönlich angesetzt. Dann wiederum klumpt sich die Farbe in dicken Schlieren und Kreisen auf der Leinwand. Es ist die Retrospektive des Malers, die der Kunstverein Bad Godesberg bis zum 29. Januar ausstellt. Eine Rückschau also auf seine vielfältigen Werke, die seit 1971 erstanden sind.

Alle Bilder, die der Verein ausstellt, sind schwer unter einem Begriff zusammenzufassen. Was sie aber verbindet, ist das Magische, das Fantasievolle, das mal mehr, mal weniger an die diesseitige Welt angeschlossen ist: Etwa Blumen, die in einer Wüstenlandschaft knapp über dem Boden schweben oder Turmartig in die Höhe ranken. Aber auch abstrakte Formen, die aussehen wie Nerven und Zellen eines Körpers, die sich rot pulsierend überlagern. Mit Präzision malt Kurtulus Netze, Formen und Strukturen, die sich an weiche Farbströme und Pinseltupfer anschmiegen.