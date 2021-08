Fantasie und Realität : Neue Austellung im Haus an der Redoute eröffnet

Bad Godesberg Wer die Austellung im Haus an der Redoute besucht, braucht „Aufmerksame Augen.“ Der Titel der Schau verspricht außerdem „Fantasie und Realität“. Noch bis zum 29. August zeigen Hetty Liebelt, Jörg Wagner und Dimitrios Diamantis ihre Kunst.

Elvira Engelhardt, die in Bad Godesberg ein Online-Atelier führt, habe die Ausstellung ins Leben gerufen, sagte Bezirksbürgermeister Christoph Jansen, der als Hausherr Künstler und Gäste begrüßte. Diamantis weilte im Ausland. Er hat zur Werkschau Motive aus seiner Heimat Griechenland beigesteuert. Scharf konturiert und mit Sinn fürs Detail hat er antike Ruinen, Stadt- und Landschaftsansichten gemalt, immer mit Gouache-Technik. Mit seinen Werken wolle der Künstler beim Betrachter eine „mentale Euphorie“ wecken, sagte der Kunstmaler und Ehemann der Projektleiterin, Fritz Engelhardt, der in die Ausstellung einführte.

Er stellte auch Hetty Liebelt vor, die 1950 in Antwerpen geboren wurde, dort Grafik studierte und später in Deutschland als Werbegrafikerin arbeitete. Seit 1989 malt sie mit Acryl und Öl, ihr Atelier sowie eine Malschule hat sie in Rüngsdorf. „Sie ist eine Malerin, die das Spezielle und das Witzige einer malerischen Szene sicher in ihren Bildern auszudrücken versteht“, sagte Engelhardt. Zur Ausstellung hat sie Portraits mitgebracht, „weil der Mensch im Mittelpunkt meiner Kunst steht“, erklärte Liebelt.