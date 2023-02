Bürgerversammlung in der Villa Friede : Neue Initiative klärt Anwohner über Bauvorhaben „Schlosshöfe“ in Mehlem auf

Mehlem Mehr als 100 Mehlemer Bürgerinnen und Bürger diskutieren in der Villa Friede Pläne für das Gelände der ehemaligen jugoslawischen Botschaft. Viele sind gegen die große Bebauung und einen neuen Supermarkt. Unterdessen räumt Edeka Knips mit Gerüchten auf.

Dass direkt zur ersten offenen Bürgerversammlung der neu gegründeten Initiative Mehlemer Bürgerforum (IMB) am Donnerstagabend mehr als 100 Menschen in die Villa Friede kamen, damit hätten Gerhard Lemm, Petra Schürkes-Schepping und Jürgen Brehme als Mitglieder des Gründungskomitees nicht gerechnet. Die Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat die kommunalpolitische Diskussion in Mehlem zu fördern, wird sich in Zukunft öfters treffen. Zum Einstieg wurde eines der drängendsten Themen ausgewählt: Die Nahversorgung in Mehlem und das Bauvorhaben in der Schlossallee. Von Seiten der Verwaltung war kein Vertreter in die Villa Friede gekommen, weil die Stadt eine eigene Informationsveranstaltung zum Bauvorhaben plant. Wie berichtet, plant ein Investor auf dem Gelände der früheren Jugoslawischen Botschaft ein Wohnprojekt mit 68 Wohnungen inklusive Supermarkt. Dabei soll es sich nach aktuellen Planungen um einen Discounter handeln. Die Vorbehalte in der Mehlemer Bürgerschaft waren von Anbeginn groß, denn vielen sind die Dimensionen des Projektes zu groß.