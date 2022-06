Zweigeschossiger Bau auf Parkplatz des Sportparks : Neue Kita in Pennenfeld soll Anfang 2023 eröffnen

Die neue Kita der Vebowag in der Mallwitzstraße ist fast fertiggestellt. Foto: Maximilian Mühlens

Pennenfeld Ende September soll der Bau für die neue Kindertagesstätte auf der ehemaligen Parkfläche am Sportpark Pennenfeld fertig werden. Anfang 2023 könnten dann bis zu 108 Kinder dort ihren dringend benötigten Betreuungsplatz erhalten. Laut Vebowag werden sowohl Zeit- als auch Kostenplanung eingehalten.



Die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte auf der ehemaligen Parkfläche am Sportpark Pennenfeld rückt näher. Ende September soll das Gebäude für die Einrichtung mit sechs Gruppen fertig sein, erklärt Michael Kleine-Hartlage, Vorstand der Vereinigten Bonner Wohnungsbau AG (Vebowag), auf GA-Anfrage. Die Vebowag baut die Kita im Auftrag der Bundesstadt. Ab Anfang 2023 sollen dann bis zu 108 Kinder dort einen dringend benötigten Platz finden, heißt es vom Presseamt der Stadt Bonn. Entlastung beim schmalen Kita-Angebot im Bad Godesberger Süden kommt also in Sicht.

In direkter Nachbarschaft zum Olympic Taekwondo Club Bonn wäre der zweigeschossige Bau dann nach weniger als einem Jahr Arbeitszeit entstanden. Der Vebowag-Vorstand sieht den avisierten Termin für die Fertigstellung der neuen „Kita Mallwitzstraße“ – so wird sie bei der Vebowag geführt – derzeit als „absolut realistisch und haltbar“ an – trotz der angespannten Situation auf mehreren Ebenen: „Ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass wir in einer schwierigen Zeit bauen. Die fortschreitende Inflation, schleppende und lückenhafte Lieferketten, Personalmangel, die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine spürt die Baubranche kräftig.“

Preise und Zeitplan sollen gehalten werden

So hätten sich die Preise für Material und Leistungen für vergleichbare Projekte mittlerweile vervielfacht, allerdings habe man zeitig feste Kurse vereinbart, die nach wie vor auch gelten würden. Andere Bauvorhaben wurden laut dem Vebowag-Vorstand jüngst zurückgestellt – für die Kita neben dem Sportpark gelte das nicht.

Nach dem eigentlichen Bau werde durch das städtische Gebäudemanagement die Innenausstattung vorgenommen, sagt Isabel Klotz vom Bonner Presseamt. „Weiterhin ist dann noch das Außengelände durch das Amt für Stadtgrün zu erstellen, sodass mit einer Eröffnung Anfang 2023 zu rechnen ist.“ Aktuell seien die angedachten 108 Plätze noch nicht vergeben worden, weil der genaue Starttermin noch nicht feststeht.

Zu den genauen Baukosten äußert sich Kleine-Hartlage wie schon in der Vergangenheit auf GA-Anfrage nicht. Auch die Verwaltung schweigt dazu und verweist als Mieterin auf die Vebowag. Eine vom Bonner Bürger Bund (BBB) im Herbst 2021 aufgerufene Summe von 4,5 Millionen Euro hatte Kleine-Hartlage seinerzeit als „plausibel“ kommentiert – und sich gleichzeitig gewundert, woher der BBB diese Zahl denn habe.

Das Bündnis hatte sich mit einem Bürgerantrag dafür eingesetzt, die Kita statt in einem Neubau in der ehemaligen König-Fahd-Akademie, quasi in Sichtweite, unterzubringen. Diese Idee scheiterte sowohl in der Bezirksvertretung Bad Godesberg als auch im Stadtrat. Mittlerweile ist der Kauf abgeschlossen, die Stadt zahlte dem Königreich Saudi-Arabien rund 5,5 Millionen Euro für die Übernahme. Seit Mai sind dort Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht.