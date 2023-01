Donatusschule in Plittersdorf : 96 Kinder können nun in der neuen Mensa speisen

Plittersdorf Die Donatusschule hat eine neue, klimafreundliche Mensa erhalten. Die Baumaßnahme wurde durch ein Förderprogramm des Landes unterstützt. Die Schulleiterin äußert am Neubau teilweise Kritik, auch weil ein neu dazugewonnener Raum gleich wieder verplant wird.

Hell, modern und freundlich wirkt der Mensa-Neubau an der Donatusschule in Plittersdorf. Auf den Tischen sind feinsäuberlich die grünen und orangefarbenen Stühle abgestellt, in der Luft wabert noch der Geruch des Mittagessens. Die Kinder, die dort gerade noch gegessen haben, sind längst im Schulgebäude nebenan verschwunden und machen in der Offenen Ganztagsschule (OGS) ihre Hausaufgaben oder spielen.

Die Stadt Bonn hatte an der Katholischen Grundschule eine Mensa im Sinne des Klimaschutzes gebaut, die die Verwaltung nun der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Der eingeschossige Bau wurde im laufenden Schulbetrieb in Holzrahmenbauweise errichtet und verfügt sowohl über eine Holzfassade als auch eine Dachbegrünung. „Es wurde auch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe verbaut“, sagte Anna Lembke, die zuständige Projektleiterin im Städtischen Gebäudemanagement (SGB). Sämtliche Erdgeschosszugänge der Mensa sind außerdem barrierefrei.

Arbeiten hatten im März 2021 begonnen

Die Arbeiten an der neuen Mensa hatten im März 2021 begonnen, nachdem im Jahr zuvor die Bezirksvertretung die Maßnahme beschlossen hatte. Im Sommer 2022 konnte der Neubau an die Schule übergeben werden. Gleichzeitig schlossen sich Arbeiten am Bestandsgebäude an: Im Verwaltungstrakt wurde das ehemalige Hausmeisterbüro in das benachbarte Lehrerzimmer integriert.