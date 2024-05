Anwohner beschwert sich Neue Ladesäule steht direkt vor dem Hauseingang

Armando Furlani ist sauer. Vor ein paar Tagen waren plötzlich Parkplätze vor dem Haus seiner 92-jährigen Mutter Helene in der Giselherstraße in Mehlem mit einem Flatterband abgesperrt. Gleichzeitig war eine temporäre Halteverbotszone eingerichtet worden. Anfang der Woche rollte dann ein Bagger an.