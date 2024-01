Projekt „Die Weisheit der Gasse“ Neue Mundartsprüche verbinden die Menschen in Friesdorf

Vor dem Friesdorfer Fachwerkhaus an der Annaberger Straße 166 steht eine Menschentraube und blickt hoch zur neuen Spruchtafel über dem alten Torbogen. „Met Doon un Laache let sich vell maache“, steht da bildschön weiß auf Schwarz in rheinischem Dialekt. „Mit Tun und Lachen lässt sich viel machen“, übersetzt der Heimatforscher Karl Josef Schwalb gut gelaunt. Der inzwischen 92-jährige ehemalige Rektor der Godesberger Burgschule ist, wie berichtet, der Initiator des Projekts „Weisheit der Gasse“ in den Sträßchen seines Heimatortsteils. Neben ihm steht die Zweite im Bunde der Projektmacher: die Künstlerin Anne Stöcker. Sie bringt mit kalligraphischem Geschick an den Sichtachsen einer steigenden Anzahl von Dorfhäusern nach Wahl der Eigentümer alte heimische Spruchweisheiten auf Holzbalken an.