Innenstadt im Wandel Neue Zentrenmanagerin in Bad Godesberg

Dabei arbeiten Büchner und Schmitz auch mit dem Verein Bad Godesberg Stadtmarketing zusammen, der unter der Federführung von Ricarda von Petersdorff zahlreiche Aktionen und Projekte in der Innenstadt umsetzt. „Das Stadtmarketing ist in Bad Godesberg sehr präsent“, stellt Büchner denn auch fest. Dass es so ist, kann sie aus erster Hand beurteilen. Schließlich konnte sie in den vergangenen zwei Jahren, in denen sie noch kein Büro ihr Eigen nannte, im Vereinspavillon am Ria-Maternus-Platz arbeiten.