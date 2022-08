Informationsveranstaltung der Stadt : Neuer Plan zur Zukunft des historischen Rüngsdorfer Ortskerns

Rüngsdorf Um den historischen Ortskern von Rüngsdorf auch in Zukunft zu erhalten, erarbeitet die Stadtverwaltung gemeinsam mit Experten eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung. Ein erster Entwurf soll den Anwohnern und Eigentümern Ende August vorgestellt werden.

Wie soll sich der historische Ortskern von Rüngsdorf in Zukunft weiterentwickeln? Was soll erlaubt sein, was nicht? Fragen, die mit Hilfe einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für den Rüngsdorfer Ortskern beantwortet werden sollen. Der Stadtrat hatte die Verwaltung damit beauftragt, eine solche Satzung zu entwickeln. Im November des vergangenen Jahres beauftragte die Verwaltung wiederum die Arbeitsgemeinschaft bK – bueroKleinekort aus Düsseldorf gemeinsam mit dem Büro für Baukulturerbe aus Wien mit dem Projekt. Namentlich handelt es sich dabei um zwei Experten für Städtebau und Baukulutrerbe und zwar Volker Kleinekort und Cristian Abrihan. Beide Büros haben nun einen ersten Entwurf erarbeitet, der den Anwohnern, Eigentümern und Erbbauberechtigten vorgestellt werden soll. Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 31. August, im Historischen Gemeindesaal der evangelischen Erlöser-Kirchengemeinde verraten die Experten ihre Vorstellungen.