Clara-Fey-Gymnasium Neuer Schulleiter im Villenviertel

Dahmen ist an der Schule, die seit 1991 in der Trägerschaft des Erzbistums Köln ist, alles andere als ein Unbekannter: Als Koordinator war er für die Organisation des gebundenen Ganztags verantwortlich und hatte zuletzt Aufgaben der stellvertretenden Schulleitung übernommen. Darüber hinaus ist Christoph Dahmen seit vielen Jahren Lehrer für katholische Religionslehre und Biologie am CFG. Bevor er beschloss, Religionslehre und Biologie zu studieren, hatte er bereits Erfahrungen in der katholischen Jugendarbeit gesammelt. Daher ist es ihm ein besonderes Anliegen, jungen Menschen mit ihren Fragen und Suchen Orientierungen und Halt im Kontext einer katholischen Schule zu ermöglichen.