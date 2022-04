Friesdorfer Fußball : Neuer Zaun zeigt Wirkung

Der Vorsitzende des FC Blau-Weiß Friesdorf Toni Schlotterbeck steht in der neuen selbstschließenden Tür zum Sportplatz in Friesdorf. Foto: Petra Reuter

Friesdorf Der Sportplatz in Friesdorf war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Ort, an dem sich Jugendliche auch des Nachts trafen. Die Folgen: zerbrochenes Glas, Müll und zahlreiche Beschwerden wegen Ruhestörung. Jetzt ziert den Platz eine neue Zaunanlage.



Seit Februar schützt ein höherer Zaun mitsamt einer Schließanlage den Sportplatz in Friesdorf. Vier Jahre nach der ersten Anregung zeigen die neuen Hindernisse Wirkung. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren blieben laut dem Vorsitzenden des FC Blau-Weiß Friesdorf, Toni Schlotterbeck, nächtliche Gelage mit Lärmbelästigung und hinterlassenem Müll in diesem Jahr bislang aus. Auch die Polizei zog eine positive Bilanz.

Sportanlage war lange zugänglich

Über einen kleinen Zaun verfügte der Sportplatz in Friesdorf schon lange. Allerdings konnte man die Sportanlage meist trotzdem über die offenen Zugänge betreten. Waren die Tore geschlossen, wurde gelegentlich auch der bis vor Kurzem noch zu niedrige Zaun überklettert. So wurden der Sportplatz und die Vereinsräume in den vergangenen Jahren mehrfach das Ziel von Einbrüchen und Sachbeschädigungen.

Weiterhin trafen sich in den Abendstunden und des Nachts häufig große Gruppen feiernder Jugendlicher auf dem Kunstrasenplatz und im benachbarten Zuschauerbereich. In der Folge mussten die Sportler immer wieder über den Platz und die kleine Tribüne verteilte zerbrochene Flaschen, Essensreste, Plastik- und Chipstüten wegräumen. Außerdem hagelte es regelmäßig Beschwerden aus der Nachbarschaft. Deshalb regte der Verein im Gespräch mit der Stadt vor vier Jahren eine Zaunerhöhung und weitere Vorrichtungen an, die unbefugte Nutzungen verhindern sollten. Im letzten Jahr sprachen sich auch Anwohner dafür aus, den Sportplatz ab dem Abend zu sperren.

Es brauchte eine Weile

Bis die Anregungen die politischen Gremien passiert hatten und der Auftrag ausgeschrieben wurde, brauchte es eine Weile. Zudem musste die Stadt eine beschränkte Ausschreibung wegen Unwirtschaftlichkeit fallen lassen und die Installation der Zaunteile und der Sicherungsanlagen öffentlich neu ausschreiben, informierte Isabel Klotz vom Bonner Presseamt im April 2021. Die Installation der Neuerungen im Wert von rund 15 000 Euro begann laut einer aktuellen Information von Andrea Schulte vom Bonner Presseamt im November 2021. Fertig wurde die Anlage am 24. Februar. Im Vergleich zu 19 Nachbarschaftsbeschwerden im Vorjahr habe das Ordnungsamt in diesem Jahr bisher keine Beschwerde rund um den Sportplatz Friesdorf erreicht, so Schulte.

„Der Zaun ist jetzt deutlich höher“, beschrieb Schlotterbeck einen maßgeblichen Teil der Neugestaltung. Dazu kamen Überquerungserschwernisse wie Spitzen auf der oberen Zaunkante. Eine Schließanlage kappt den Sportplatz vollautomatisch vom Hauptzugang ebenso wie vom Gässchen zur Straße „Im Bachele“ ab 21 Uhr. „Die Sportler können noch rausgehen, es kann aber keiner mehr reinkommen“, so der Vorsitzende. Zusätzlich kontrolliert die letzte Mannschaft auf dem Platz am Abend das Gelände auf fremde Personen oder ungewöhnliche Vorkommnisse. Seit der Zaun stehe, habe man keinen Ärger und keine Beschwerden von den Anwohnern mehr gehabt, sagte Schlotterbeck.

Polizei: kein einziger Einsatz mehr