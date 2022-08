Einsatz in Frankreich : Neues Löschfahrzeug der Feuerwehr Bad Godesberg fehlt zur eigenen Weihe

Bad Godesberg Ein Novum: Die Feuerwehr tagt ritterlich im Rittersaal. Nur einer der Hauptdarsteller fehlt: Ein neues Löschfahrzeug, das eigens für die Bekämpfung von Waldbränden angeschafft wurde und am Samstag geweiht werden sollte, ist bereits im Frankreich-Einsatz.

Es war wohl am Samstag ein Novum in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg, dass die 133. Mitgliederversammlung der Löscheinheit im Rittersaal der Godesburg im Beisein der Ehepartner beziehungsweise Freundinnen und Freunde stattfand. Zumindest konnte sich „Feuerwehr-Urgestein“ Werner Henk, der mit seinen fast 90 Jahren auch teilnahm, nicht daran erinnern, dass die Mitgliederversammlung schon mal im Rittersaal durchgeführt wurde, wohl aber daran, dass die Freiwillige Feuerwehr in den vergangenen Jahrzehnten für Jubiläen und beispielsweise Feiern mit der befreundeten Schwertberger Feuerwehr die Godesburg nutzte. Und der für diesmal vorgesehene „Hauptdarsteller“, ein speziell konzipiertes Feuerwehr-Löschfahrzeug für Wald- und Vegetationsbrände, fehlte zu seiner eigenen Weihe. „Das Fahrzeug, seit Jahresbeginn 2022 vom Land Nordrhein-Westfalen für dem Katastrophenschutz in Bad Godesberg stationiert, befindet sich aktuell in Frankreich zur Waldbrandbekämpfung nahe Bordeaux“ sagte Löscheinheitsführer Michael Drolshagen.