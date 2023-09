PikoPark in Pennenfeld Nicht nur ein Park, ein Herzensprojekt

Neben Tieren und Pflanzen aber ist auch das Miteinander, das Gemeinsame ein wichtiger Aspekt des PikoParks. „Wir wollten niemandem etwas vor die Nase setzen, die Menschen sollten von Anfang an eingebunden werden“, sagt Shields. Das Konzept ging und geht auf. Die Vebowag-Mieter sind nach wie vor mit Feuereifer dabei, teilweise von der ersten Stunde an. So wie Effat Moosavi und Klaus Wysiatski. „Es macht einfach Freude, hier mit anzupacken“, sagt Moosavi, der die Begeisterung anzusehen ist. Mitzumachen, zu helfen, einen Park auf die Beine zu stellen und zu erhalten, das sei schon etwas ganz Besonderes. „Außerdem bekommt man auch viele Informationen zu den Pflanzen“, sagt sie und weist auf ein Hinweisschild. Von denen gibt es – zurückhaltend, aber ansprechend gestaltet – einige auf dem Gelände. Ziel, so Shields, ist es, neben der Pflege des sozialen Miteinanders und der Geselligkeit auch Wissenstransfer zu ermöglichen.