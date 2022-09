ADAC-spürt Mängel für Radfahrer auf : Nichts Neues zur Bad Godesberger Radstation

Am Bahnhof, noch ohne Radstation: Gerhard Lemm (r.) und Elke Burbach (3.v.r.) mit den Teilnehmern der Radrundfahrt. Foto: Alfred Schmelzeisen

Bad Godesberg Wann kommt endlich die Radstation am Bad Godesberg? Der ADFC vermisst noch immer Informationen der Stadt. Und noch mehr, wie es bei einer Radrundfahrt mit 20 Teilnehmern herauskam.



Von Alfred Schmelzeisen

Obwohl die Stadt Bonn Fahrradfahren priorisieren will, sind in Bad Godesberg noch immer zahlreiche Straßen mit Mängeln behaftet. Das kam heraus bei einer Fahrrad-Ortserkundung des ADFC Bad Godesberg mit mehr als 20 Teilnehmern – darunter auch Kommunalpolitiker, angeführt von der ADFC-Stadtteilsprecherin für Bad Godesberg, Elke Burbach, und ADFC-Verkehrsplanungsreferent Gerhard Lemm.

Am Theaterplatz erkundete die Gruppe zunächst den Fahrrad-Pendlerweg aus dem Marienforster Tal in die Bad Godesberger Innenstadt bis zum Bahnhofsvorplatz. Weiter ging es zum erst kürzlich umgebauten Bahnübergang an der Plittersdorfer Straße, dann in Richtung Mehlem auf von Radlern viel genutzten Strecken.

Zu Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an zentralen Punkten im Stadtgebiet fehlten weiterhin Informationen aus der Verwaltung, speziell, was die geplante Radstation am Bahnhof Bad Godesberg angeht, so Burbach.

Auf GA-Nachfrage sagte Andrea Schulte vom Presseamt: „Die Stadtverwaltung hat das Projekt selbstverständlich nicht aus den Augen verloren. Das Konzept für die Umsetzung der Radstation in Bad Godesberg wird derzeit aber noch unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte geprüft.“

Auch an anderen Stellen sehen die Teilnehmer der ADFC-Rundfahrt dringenden Verbesserungsbedarf an Fahrradwegen, Markierungen auf Straßen und Wegen. Als positiv bewerteten sie den offenen Radabstellplatz vor dem Bahnhof, der mit der Sanierung des Vorplatzes errichtet wurde. „Aber hier sind die abgestellten Fahrräder nicht sicher“, äußerte ein Teilnehmer, der sein E-Bike lieber in besagter Radstation abstellen würde. Er wolle ja auch wieder mit dem Rad zurück nach Hause fahren.