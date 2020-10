Wachtberger Klimaprojekt : Noch Luft nach oben

Drohnenfoto von der Köllenhof-Siedlung in Ließem Foto: Axel Vogel Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Wachtberg „KlimaQuartier Köllenhof“: Die Gemeinde zieht für Sanierungen der 1970er-Jahre-Häuser positiv Bilanz, hofft aber durch Neuzuzüge auf mehr Aktivität.

Die Gemeinde Wachtberg zieht drei Jahre nach dem Startschuss für ihr Sanierungskonzept im Areal Köllenhof eine positive Bilanz. „Das Konzept war ein guter Anstoß sowohl an die Grundstückseigentümer im Quartier als auch an alle übrigen Wachtberger, um auf die Notwendigkeit energetischer Sanierungen aufmerksam zu machen“, erklärt Pressesprecherin Margrit Märtens auf Anfrage. Dank der im Rahmen des Projekts angeregten Maßnahmen werde vor Ort nachweislich der CO²-Ausstoß gemindert. „Das ist ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Klimakrise.“ Denn zu den entsprechenden Veranstaltungen seien immer auch Bürger gekommen, die gar nicht im Quartier wohnen, um sich über Sanierungsmaßnahmen älterer Häuser auf dem Laufenden zu halten.