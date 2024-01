Leerstand an der Wurzerstraße Bald sollen neue Mieter in die Plittersdorfer Ladenzeile einziehen

Die großen Schaufenster zur Straße hin sind teilweise zugeklebt. Wie es dahinter aussieht, lässt sich nur erahnen. Trist präsentiert sich das Doppelhaus mit den kleinen Ladenlokalen im Erdgeschoss an der Wurzerstraße. Dort, wo bis vor einiger Zeit noch Postgeschäfte abgewickelt werden konnten, erinnert nur ein längst verblichenes Schild an die früheren Öffnungszeiten. Nach Auskunft einer Sprecherin der DHL Group wurde die Postfiliale an der Wurzerstraße zum 31. Juli 2023 geschlossen, „da die Zusammenarbeit mit unserem dortigen Filialpartner an dieser Stelle geendet hat“.