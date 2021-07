Waldweg zwischen Bad Godesberg und Uni-Klinik : Notfallroute hat für Waldkrankenhaus „keine Relevanz“

Es gibt unterschiedliche Aussagen: Welchen Wert hat der Weg für das Waldkrankenhaus? Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Über einen Waldweg zwischen Waldkrankenhaus und Uniklinik Bonn werden in seltenen Fällen Patienten verlegt. Der Weg ist aber teilweise in einem schlechten Zustand. Die Stadtverwaltung wird 2022 ihren Teil sanieren, der Landesbetrieb Wald und Holz möchte seinen Teil durch Dritte ausbessern lassen.



Jeder, der den Bonner Straßenverkehr kennt, weiß, dass mit Stau immer und überall zu rechnen ist. Besonders wichtig ist allerdings das Durchkommen für Rettungswagen, die schwerverletzte Personen befördern und diese beispielsweise zwischen den Kliniken der Bundesstadt verlegen müssen. Um viel Zeit zu sparen, wird für Verlegungen zwischen dem Bad Godesberger Waldkrankenhaus und der Uniklinik ein Weg durch den Wald als sogenannter Notfall-Rettungsweg genutzt. Vor zwei Jahren kam allerdings Kritik auf, da dieser teilweise in einem schlechten Zustand sei und die Patienten entsprechend durchgeschüttelt werden, was bei manchen Verletzungs- oder Krankheitsbildern ein Risiko ist.

Bürger Bund Bonn fordert Stadt zum Handeln auf

Der Bürger Bund Bonn (BBB) hat in einer Mitteilung jüngst die Verwaltung kritisiert, dass diese seit zwei Jahren untätig sei. „Auf Antrag der BBB-Fraktion hat der Hauptausschuss bereits am 27. Juni 2019 einstimmig beschlossen, die im Eigentum der Stadt Bonn stehenden Wegabschnitte zwischen Waldkrankenhaus und Uniklinik unverzüglich so instand zu setzen und auch künftig instand zu halten, dass diese nicht nur von Rettungsfahrzeugen ohne Probleme befahren, sondern auch gefahrlos von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden können“, heißt es in dem Schreiben. Der BBB-Stadtverordnete Johannes Schott erklärt, dass der Notfallrettungsweg von diesen nur in Ausnahmefällen genutzt werde, von der Maßnahme aber vor allem auch Fußgänger und Radfahrer profitieren würden.

Weg hat für Waldkrankenhaus „keine Relevanz“

Bei den beteiligten Krankenhäusern steht der Waldweg derzeit anscheinend aber eher nicht auf einer Prioritätenliste. Eine erste GA-Anfrage zu dem Notfall-Rettungsweg beantwortete Waldkrankenhaus-Sprecher Michael Forst mit einem Verweis auf die durchführenden Rettungsdienste - auf die Fragen selber ging er nicht ein. Auf Nachfrage, dass das Krankenhaus ja den Weg für wichtige Verlegungen nutze, und nicht die Rettungsdienste selbsttätig, antwortete der Sprecher erneut. „Es gibt derzeit nichts dazu zu sagen, da der Weg keine Relevanz für Transporte hat“, so Forst.

Diese Aussage irritiert, weil das Waldkrankenhaus 2019 noch die holprige Notfallroute selber scharf kritisierte. Im März 2019 äußerte sich Dr. Christian Paul, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie des Johanniter Waldkrankenhauses, noch sehr ausführlich in einem Bericht des GA. Darin hieß es, dass der Waldweg zwischen Waldkrankenhaus und Uniklinik ein wichtiger und essenzieller Verkehrsweg für schwerstverletzte Patienten beider Kliniken sei. „Daher müssen die Schäden in einem rund ein Kilometer langen Abschnitt des Weges schnellstmöglich beseitigt werden“, so Paul damals. Er ergänzte: „Durch Waldarbeiten mit schwerem Gerät in den vergangenen Jahren ist das Teilstück bis zum Annaberger Hof stark beschädigt und teilweise unbefahrbar geworden.“

Weg gehört verschiedenen Eigentümern

Der Waldweg endet direkt am Waldkrankenhaus, das sich im Bild auf der rechten Seite befindet. Foto: Mühlens/Grafik/Mühlens/Grafk

Problematisch an dem Weg ist die Tatsache, das der Streckenabschnitt mehrere Besitzer hat: Die Stadt Bonn, das Land NRW und eine Privatperson. Der Wegabschnitt, der in NRW-Besitz ist, „entspricht nicht den seitens der Krankenhäuser formulierten Erwartungen“, so die Verwaltung damals. Die städtischen Wege seien für die Notfallfahrten ausreichend, hieß es. Im Mai 2019 gab es auch einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Stadt und des Krankenhauses.

Seitens der Bonner Uniklinik erhält man, wie auch vom Waldkrankenhaus, irritierende Antworten. Auch sie verweist auf die durchführenden Rettungsdienste. Prof. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am UKB, lässt allerdings folgendes Statement über die Pressestelle verschicken: „Wir setzen uns immer und überall dafür ein, dass man das Universitätsklinikum Bonn, in welchem in jedem Jahr über 8 000 Mitarbeiter zwischen 400 000 und 500 000 Patienten versorgen und in das viele Besucher kommen, gut erreichen kann. Dazu gehören gute Straßenverbindungen für Autos, Radfahrer, eine gute ÖPNV-Anbindung und hoffentlich bald die Seilbahn.“

Stadt Bonn will im Jahr 2022 Streckenabschnitt sanieren

Ein wenig Licht ins Dunkel kann allerdings die Stadtverwaltung bringen. „Der Waldweg zwischen dem Waldkrankenhaus und der Uniklinik wird mit Duldung der jeweiligen Eigentümer als Abkürzung genutzt. Der Zustand des Weges ist unterschiedlich“, so Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Sie erklärt, dass beim Wegeabschnitt der Stadt Bonn in Teilbereichen ein Sanierungsbedarf bestehe. Der Abschnitt des Landes NRW sei in einem sehr schlechten Zustand und der Weg, der sich in Privatbesitz befindet, sei in einem guten Zustand. „Für den Waldweg, welcher sich im Eigentum der Stadt Bonn befindet, sind Mittel im Haushalt 2021/2022 vorgesehen. Eine Sanierung ist im zweiten Halbjahr 2022 vorgesehen“, kündigt Klotz an.

Privater Besitzer eines Teilstückes ist Alexander Graf Westerholt, sein Weg ist in einem guten Zustand. Er beobachte selten Rettungswagen mit Blaulicht, aber wenn, kommen diese meist vom Waldkrankenhaus und machen sich auf den Weg Richtung Uniklinik.

Landesbetrieb Wald und Holz möchte Kostenübernahme durch Kliniken

Der Landesbetrieb Wald und Holz habe zugestimmt, dass deren Wegabschnitt auf Kosten Dritter - also von den Krankenhäusern oder der Stadt - saniert werden könne. Stephan Schütte vom Landesbetrieb Wald und Holz bestätigt dies dem GA. „Unser Budget nutzen wir für den Wald. Die Rettungswagen werden natürlich geduldet. Mit unseren landwirtschaftlichen Fahrzeugen kommen wir ohne Probleme über den Weg. Auch die Radfahrer müssen dort ein wenig langsamer fahren“, so Schütte.

Daher habe man vorgeschlagen, dass die Stadt Bonn oder die Kliniken den Weg sanieren. Die Anzahl der Fahrten über den Weg könnten nicht beziffert werden, heißt es von der Stadtverwaltung. „Ob ein Rettungsmittel den Waldweg befährt, ist immer von der individuellen Entscheidung des Transportführers abhängig und nicht an ein Alarmstichwort gebunden, was man auswerten könnte“, so Klotz.

Streckensanierung kostet knapp 50 000 Euro

„Aus Sicht des Landesbetriebes Wald und Holz ist die Wegbeschaffenheit in deren Teilabschnitt für die forstfachliche Nutzung ausreichend. Die Schätzkosten betragen hierfür 50 000 Euro. Diese sind nicht für den Haushalt 21/22 angemeldet, da es keine rechtliche Grundlage gibt, dass städtische Gelder für private Nutzungen verwendet werden“, so Klotz. Laut Stadt hätten die beiden Kliniken auf eine Anfrage des Landesbetriebes um Kostenübernahme nicht reagiert.

Auf GA-Nachfrage, warum die Uniklinik die Kosten nicht übernehme, wenn Uni-Direktor Holzgreve erklärt, sich „immer und überall“ für gute Wege einzusetzen, sagt dieser: „Wir dürfen nicht Gelder aus der Krankenversorgung oder aus unserem Zuführungsbetrag für Forschung und Lehre für eine Straße, die uns nicht gehört und außerhalb unseres Geländes liegt, einsetzen." Daher wird sich auch in Zukunft wenig an dem Weg verändern. Zumindest der städtische Teil soll verbessert werden.