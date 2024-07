Mehr als 100 Bewerbungen verschickt Junge Mediziner aus Syrien suchen verzweifelt eine Stelle

Der tägliche Gang zum Briefkasten des rund 300 Jahre alten Fachwerkhauses in Muffendorf ist für Fares Azzam seit Monaten mit Herzklopfen verbunden. „Aber auch mit viel Frustration“, sagt der 26-Jährige. Steck diesmal ein Brief mit einer Zusage darin? Nein, auch heute hat der Briefträger wieder nichts gebracht. „Dabei warte ich so dringend auf eine positive Nachricht“, berichtet der junge Mann und kehrt zurück in die kleine Wohnung im ersten Stock des Hauses. Mehr als 100 Bewerbungen an Krankenhäuser und Klinken in ganz NRW hat er in den vergangenen Monaten verschickt. Ohne Erfolg. „Meistens bekomme ich noch nicht einmal eine Absage“, sagt er niedergeschlagen.