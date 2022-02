Sanierung der Stadthalle in Bad Godesberg : Nur ein Bewerber für Projektleitung der Baumaßnahme Stadthalle

Aktuell werden die beiden Parksäle als Impfzentrum der Stadt Bonn verwendet. Sobald dieses ausgezogen ist, sollen laut SGB auch Vereine die Räume wieder nutzen können. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) sucht vergeblich nach einer neuen Projektleitung für die Stadthalle. Die Bewerbung des einzigen Interessenten, sei nicht erfolgreich gewesen, so SGB-Chef Lutz Leide. Im Mai soll das neue Raumkonzept stehen. Nach dem Auszug des Impfzentrums könnten Vereine die Parksäle nutzen – zumindest nach Meinung des SGB.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Eine neue Projektleitung für die Stadthalle in Bad Godesberg ist noch nicht in Sicht, wie am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Bad Godesberg (BV) zu erfahren war. Das Gremium tagte wieder im Ratssaal des Stadthauses. Gleich zu Beginn brachte Lutz Leide, Chef des Städtischen Gebäudemanagements (SGB) die Mitglieder auf den neuesten Stand in Sachen „Stadthalle“. Wie berichtet, hatte zum Jahresende 2021 die bisherige Projektverantwortliche für die Stadthalle das SGB verlassen. Nun muss sich Leide auf die Suche nach einer neuen Projektleitung machen. „Wir hatten ein Bewerbungsgespräch für die Projektleitung, dieses war aber nicht erfolgreich“, so Leide. Gleichzeitig kündigte er aber auch an, dass das Raumprogramm, das derzeit mit externer Unterstützung erstellt wird, im Mai vorgestellt werden könnte. Mit den Informationen gaben sich die Politiker allerdings nicht zufrieden, sie wollten Näheres von Leide wissen.

SPD fragt, ob schon bald die Bezirksvertretung in der Stadthalle tagen kann

„Wie viele Bewerbungen hat es bislang insgesamt gegeben?“, wollte Nicole Unterseh von den Grünen wissen. Wolfgang Heedt von der FDP fragte, ob die Leitung nicht ausgelagert werden könne und sich ein Externer darum kümmert. Uli Barth von der SPD interessierte sich für die Gehaltsgruppe der Projektleitung, sein Parteikollege Gabriel Kunze wollte wissen, ob die nächste oder übernächste Sitzung der BV wieder in der Stadthalle stattfinden kann. Elke Melzer von der CDU erinnerte daran, wie wichtig es sei, dass die nutzbaren Teile der Stadthalle auch Vereinen wieder zugänglich gemacht werden.

Bislang nur eine Bewerbung für Stelle

Für Ernüchterung sorgte Leides Antwort, dass es nur einen einzigen Bewerber für die Stelle gegeben habe. In Richtung Wolfgang Heedt sagte er, dass man bereits darüber nachgedacht habe, Leistungen von außen zuzukaufen. „Es ist eine Option“, so der SGB-Chef. Allerdings müsste das SGB diese Stelle auch erst auf den Markt bringen, wofür man auch wieder Personal benötige. Außerdem sei auch dieser Markt derzeit relativ leergefegt. Die Frage der Eingruppierung des neuen Projektverantwortlichen konnte Leide indes nicht konkret beantworten. „Ich weiß nicht, ob sie mit 10,11 oder 12 ausgeschrieben war“, so der SGB-Chef. Im städtischen Stellenportal ist seit dem 21. Januar 2022 die Stelle „Architekt*in im Städtischen Gebäudemanagement, Geschäftsbereich Neubau und Großprojekte“ ausgeschrieben. „Wir suchen Sie für das Projektteam G8-G9 (Erweiterung von Schulbauten) sowie die Baumaßnahme Stadthalle Bad Godesberg“, heißt es in der Ausschreibung. Geboten wird, laut Stellenbeschreibung, „je nach Qualifikation eine Vergütung bis Entgeltgruppe 12 TVöD“.

Höhere Eingruppierung der Stelle habe negative Folgen

In der BV kam die Idee auf, die Stelle entsprechend höher zu vergüten, um sie entsprechend interessanter zu machen. Dieser Idee widersprach Leide allerdings deutlich. „Wenn Sie eine höherwertige Stelle anbieten, reißen Sie an anderer Stelle ein Loch“, so Leide. Denn SGB-Mitarbeiter könnten sich dann darauf bewerben und an ihrer eigentlichen Stelle daraufhin fehlen. Dann müsste an dieser Stelle ein Ersatz gesucht werden.

Sehr deutlich beantwortete der SGB-Chef die Frage, ob die BV zukünftig wieder in der Stadthalle tagen könnte. „Wir haben als SGB nie eine Durchführung solcher Veranstaltungen abgelehnt - auch die Sitzungen der Bezirksvertretung kann dort stattfinden“, so Leide. Allerdings und das betonte er deutlich: Es ist nur eine Nutzung der Parksäle erlaubt. In diesen befindet sich, wie berichtet, seit Mitte Dezember ein Impfzentrum der Stadt. Nach aktuellem Stand soll dort bis einschließlich Freitag, 29. April, geimpft werden. Grund dafür ist der derzeitige Impferlass des Landes Nordrhein-Westfalen, der bis Samstag, 30. April, gültig ist. Ob das Impfzentrum darüber hinaus notwendig ist, ist derzeit noch nicht abzusehen – maßgeblich dafür ist auch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie.

SGB hält beide Parksäle für Vereine nutzbar

Neubau Kurfürstenbad Baufeld wird von Wildwuchs befreit Obwohl es offiziell noch keinen Zeitplan für den Neubau des Kurfürstenbades gibt, wird ab kommenden Montag, 7. Februar, bis Freitag, 11. Februar, das zukünftige Baufeld von Wildwuchs befreit, teilte das städtische Presseamt am Donnerstag mit. Dies finde zur „Vorbereitung des Rückbaus des alten Kurfürstenbades“ statt. „Das Baufeld wird geräumt und freigeschnitten von Wildwuchs, Brombeer- und anderen Sträuchern“, so die Verwaltung. Die Stadtverwaltung habe zuvor eine artenschutzrechtliche Prüfung von einer externen Flora- und Fauna-Expertin durchführen lassen. Demnach seien die Arbeiten „artenschutzrechtlich unbedenklich“. Entfernt werden auch Bäume, die aufgrund ihres geringen Stammmaßes aber nicht unter die Baumschutzsatzung fallen würden. Die Arbeiten müssten nun erfolgen, da vom 1. März bis 30. September solche Rodungsarbeiten verboten sind. Zu dem Neubauprojekt gehöre auch die Wiederherstellung der Grünanlagen mit Neupflanzungen. mmv

„Ich bin hellhörig geworden, dass man nun doch in einigen Räumen tagen kann. Bei unserer Begehung klang das noch anders“, so Nicole Unterseh. Ralf-Jochen Ehresmann von der Linkspartei wollte daraufhin noch einmal genau wissen, welche Räume nun nutzbar sind. Leide wiederholte dabei, dass es nur die Parksälen sind, die nutzbar sind. „Wenn dort kein Impfzentrum mehr ist, kann dort eine andere Nutzung möglich sein“, so der SGB-Chef.