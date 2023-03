Politiker diskutieren Nur nachts Tempo 30 auf der Konstantinstraße

Die rechtlichen Hürden für Geschwindigkeitsbegrenzungen in Innenstädten sind weiterhin hoch. Kommunen können nur unter bestimmten Voraussetzungen Tempolimits als Schutzmaßnahme anordnen. Und die sind in der vom Bund erlassenen Straßenverkehrsordnung geregelt (siehe Kasten). In einer ganzen Reihe von lokalen Fällen wird Tempo 30 nun am 29. März bei der nächsten öffentlichen Sitzung der Godesberger Bezirksvertretung ab 17 Uhr in der Stadthalle Thema sein.