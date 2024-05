Kirmes in Friesdorf Octopussy schickt seine rasante Schwester

Fassanstich der Kirmes ist am Donnerstag um 16 Uhr. Ab da rasen die Autos durch den Scooter, freuen sich die Jüngsten auf dem Kinderkarussell. Zweimal bittet das Flashlight Team zur Tanzparty, am Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr in der Servatiushalle. Das Feuerwerk wird am Freitag ab 22 Uhr abgeschossen, zum Nachbarschaftskaffee treffen sich die Friesdorfer am Samstag ab 15 Uhr in der Servatiushalle. Dort öffnet am Sonntag auch der Kindersachenflohmarkt seine Pforten, von 15 bis 18 Uhr. Bereits am Vormittag sind alle zu einem ökumenischen Gottesdienst ab 11.15 Uhr eingeladen. Der Frühschoppen beginnt am Montag um 11 Uhr.