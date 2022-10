Unfälle an der Moltkestraße : Zwei Verletzte wegen Ölspur in Bad Godesberg

Bad Godesberg Wegen einer längeren Ölspur auf der Moltkestraße in Bad Godesberg sind am Mittwoch ein Rollerfahrer und ein Radfahrer gestürzt. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Zwei Menschen sind am Mittwochmittag in der Moltkestraße am Bahnhof in Bonn-Bad Godesberg leicht verletzt worden, weil sie auf einer längeren Ölspur ausgerutscht waren. Eine Person auf einem Moped und eine Person auf einem Fahrrad seien wegen des Öls auf der Straße gestürzt, erfuhr ein GA-Reporter vor Ort.