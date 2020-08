Bürgerantrag in Bad Godesberg : Anwohner in Mehlem wünschen sich einen Bücherschrank

Foto: Petra Reuter

Mehlem Die Mehlemer wünschen sich einen Bücherschrank auf dem Marktplatz im Ortszentrum. Um ihr Anliegen durchzusetzen, haben sie einen Bürgerantrag für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung gestellt.



Offene Bücherschränke erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Kein Wunder. Schließlich ist ihr Prinzip gleichermaßen einfach wie genial: Bücher, die man selbst nicht mehr braucht, können zu den Schränken gebracht werden und potenzielle neue Leser erfreuen.

Einige Bücherschränke stehen bereits im Stadtbezirk, künftig soll es außerdem einen in Mehlem geben. Das zumindest ist der Wunsch einiger Bürger, die ihrem Ansinnen in einem Antrag Ausdruck verliehen haben, mit dem sich die Bezirksvertretung in ihrer nächsten Sitzung am 25. August beschäftigen wird.

Offene Bücherschränke Von der Idee zum Erfolgsmodell Wer einen Bücherschrank auf einer privaten Fläche aufstellen möchte, kann das ohne Rücksprache tun. Denn die offenen Bibliotheken sind nach Auskunft von Markus Schmitz vom städtischen Presseamt „baurechtlich nicht genehmigungspflichtig“. Die Stadt muss dann ins Boot geholt werden, wenn der Schrank auf öffentlicher Fläche installiert werden soll. „Dies wird im Rahmen eines kostenfreien Gestattungsvertrages geregelt, sofern es sich bei den Antragsstellern um Vereine und Stiftungen handelt“, erklärt Schmitz. Soll der Schrank neben einem Baudenkmal stehen oder ist dieses selbst betroffen, so Schmitz, „muss die Untere Denkmalbehörde beteiligt werden“. Die meisten offenen Bücherschränke werden laut Stadt über die Bürgerstiftung Bonn realisiert. Den ersten initiierte sie 2003 an der Poppelsdorfer Allee, seitdem hat sich das Projekt zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Derzeit sind es 18 Stück im Stadtgebiet. Weitere Informationen unter www.buergerstiftung-bonn.de jab

Der Bücherschrank, so der Wunsch, soll auf dem Mehlemer Marktplatz aufgestellt werden. Material und Fundament könnten aus dem Bad Godesberger Feuerwehrtopf finanziert werden, über den die Bezirksvertretung frei bestimmen kann. Herstellung und Installation würde die Tischlerei Kolb übernehmen, heißt es in dem Antrag.

In Bonn gibt es bereits mehrere öffentliche Bücherschränke, unter anderem einen privat initiierten in der Straße An der Nesselburg. Im Mehlemer Zentrum aber fehle ein solches Angebot, meinen die Antragsteller. Und haben eine Lösung parat: „Die sehenswerte Neugestaltung des Mehlemer Marktplatzes wird der Bedeutung dieses gesellschaftlichen, kulturellen und kommerziellen Zentrums gerecht.“ Daher sei der Platz an der Mainzer Straße ein idealer Standort für einen Bücherschrank, der den Marktplatz weiter aufwerten würde, sind die Mehlemer überzeugt.

Seit April 2019 gibt es den Bücherschrank in Friesdorf. Foto: Stefan Knopp

Ersten Offenen Bücherschrank in Bonn gibt es seit 2003

Der erste Offene Bücherschrank in Bonn wurde 2003 mit Förderung der Bürgerstiftung Bonn auf der Poppelsdorfer Allee aufgestellt. Seitdem wächst die Zahl kontinuierlich. Unter anderem gibt es Schränke in Duisdorf, Tannenbusch, auf den City-Terrassen und in Friesdorf. Einige werden von der Bürgerstiftung, andere von Privatpersonen oder auch Firmen initiiert, wie zum Beispiel der in Pennenfeld.

Wie es ist, sich um einen Bücherschrank zu kümmern, weiß Holger Liczner, Geschäftsführer des Ortsausschusses Friesdorf (OA). Im April 2019 wurde auf Betreiben des OA der Offene Bücherschrank auf dem Klufterplaz eingeweiht, und zwar im Zuge des Maibaumaufstellens. Er, so Liczner, erfreut sich seither großer Beliebtheit.

„Für die ‚Kontrolle’ des Schrankes wurden seitens des OA zwei ehrenamtliche Helfer gesucht und gefunden, die sporadisch nach dem Rechten schauen“, beschreibt der OA-Geschäftsführer. Insgesamt gesehen sei der Schrank ein Selbstläufer, „die Tätigkeiten der Bücherschrank-Paten bestehen aus Einsortieren der Bücher, wenn sie einfach quer hineingelegt wurden oder der Buchrücken nicht lesbar ist, da das Buch verkehrt herum hineingestellt wurde“. Außerdem müssten manchmal abgelegte Tageszeitungen entnommen werden. Die Reinigung der Schrankscheiben übernimmt laut LIczner der Friesdorfer Edeka-Markt.