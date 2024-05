Vor dem Salon 53117 Auf ein Liebeslied im engen Campingbus in Bad Godesberg

Bad Godesberg · Wer traut sich, am Mikrofon im Campingbus ein Liebeslied zu singen? Nur mit Text, ohne Instrumente. Einige Sänger haben in Bad Godesberg schon begeistert mitgemacht, an diesem Donnerstag besteht erneute Gelegenheit dazu.

22.05.2024 , 18:00 Uhr

Monika Klinge am Mikrofon: Sie singt „A Thousand Suns“ der GuruGanesha Band. Foto: Axel Vogel

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn