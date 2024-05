Godesberger Motorclubs „Caracciola Cup“ Aus für beliebte Oldtimer-Schau am Bonner Rheinufer

Ein leckeres Würstchen essen, etwas trinken, den Blick auf den Drachenfels genießen und vor allem auf die vielen schicken, blank gewienerten Oldtimer: Rhein in Flammen des Godesberger Motorclubs bietet seinen Gästen ein besonderes Flair. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Jetzt drohte diese Traditionsveranstaltung um ein Haar zu platzen. Clubvorsitzender Hans-Georg Schäfer erlebt in den vergangenen Wochen ein Gefühlschaos aus Hoffen, Verzweifeln, Ärger und Resignieren. Nach einigem Hin und Her mit der Stadt wegen Genehmigungen steht nun fest, dass der Caracciola Cup an diesem Samstag im Drachensteinpark wieder enden wird. Ausnahmsweise.