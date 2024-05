Strenge Auflagen der Stadt Ärger bei Vereinen nach Querelen um Oldtimerschau in Mehlem

Am Ende hat alles geklappt: Der Godesberger Motorclub durfte nach dem Caracciola Cup am 4. Mai seine Oldtimer im Mehlemer Drachensteinpark ausstellen. Auch die Schäden auf der Wiese hielten sich trotz der Nässe in Grenzen. Doch angesichts der Querelen bei der Genehmigung der Veranstaltung und der Ansage der Stadt, dass sie im kommenden Jahr auf jeden Fall woanders stattfinden müsse, ist der Ärger bei den Organisatoren nicht verraucht. Sie entwickeln nun einen Plan.